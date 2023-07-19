Россиянам объяснили, когда при тревоге уже пора обращаться к врачу

Тревога отличается от страха тем, что человек ощущает опасность без какой-то очевидной угрожающей ему ситуации. Её вызывают, например, длительный стресс, а также различные бытовые ситуации на работе или дома. Такие пояснения дал врач-невролог отделения нейрореабилитации и физиотерапии НИИ неврологии Роман Люкманов.

Он считает, что к врачу, в том числе психиатру, стоит обратиться, если тревога уже начинает существенно влиять на жизнь: когда нарушается повседневная активность, человек перестаёт выходить из дома, боится ездить на общественном транспорте.

"Психиатр определит при осмотре, насколько тяжёлая ситуация, только ли это тревожное расстройство. Потому что нередко бывают случаи, когда тревога сопровождается ещё и другими состояниями, например депрессией, какими-то другими расстройствами. И тогда потребуется достаточно специфическая терапия", — отметил невролог в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам врача, если диагностируют лёгкое тревожное расстройство на фоне стресса, то можно обойтись только психотерапией. Специалист расскажет, как справляться с приступами, и поможет правильно сформулировать проблему и отношение к ней. В более тяжёлых случаях назначаются анксиолитики. Они снижают уровень тревоги и помогают пережить трудный период. Принимать такие препараты требуется не меньше двух месяцев.