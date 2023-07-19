Политолог: Участники РСВ — стимул для новых поколений реализовывать возможности в РФ

Результаты участников платформы "Россия — страна возможностей" (РСВ) стимулируют граждан к тому, что в нашей стране возможно реализовать свои проекты. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Андрей Бодров.

"Слово "возможности" в России уже прочно ассоциируется с работой платформы АНО "Россия — страна возможностей", а название организации можно называть федеральным брендом. Проекты платформы, объединяющие в себе все самые востребованные сегодня сферы деятельности — от медиа и волонтёрства до искусственного интеллекта, — становятся в глазах молодёжи и даже людей среднего возраста маяком для реализации своего потенциала, знаковой ступенью в своём развитии", — сказал он.

По словам политолога, особенно показательны яркие примеры молодых управленцев в возрасте до 40 лет, занявших значимые должности на государственной и региональной службе, в корпорациях и других крупных фирмах. Так, он обратил внимание на 27-летнего Игната Петухова, который назначен на пост зампредседателя Правительства РФ вице-губернатором по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области. Бодров назвал подобные примеры настоящим стимулом для новых поколений реализовываться в нашей стране.

Он также отметил, что по всей РФ работают центры оценки и компетенции РСВ, которые оказывают содействие при проведении конкурсов, а также помогают участникам соревнований и выпускникам проектов платформы. По словам Бодрова, теперь вместе с региональными властями, бизнес-структурами и НКО создаётся экосистема возможностей в субъектах РФ. Это позволяет остановить "утечку мозгов" оттуда.

"20 млн участников проектов и более 400 финалистов, получивших приглашения на значимые должности, — лишь небольшие итоги первых пяти лет работы. Смотря шире, это миллионы изменённых жизней, поменявшихся мировоззрений и достигнутых целей", — подчеркнул политолог.

При этом для оценки результатов работы платформы регулярно проводится наблюдательный совет при РСВ, который возглавляет президент РФ Владимир Путин и члены совета в лице первых лиц государства. Это показывает, что кадровая политика в России находится под пристальным вниманием и всё делается для возможности граждан реализовать себя.