Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июля 2023, 17:20

Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику

Госдума РФ приняла в первом чтении и сразу в целом законопроект о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику. Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии".

Теперь в регламентирующем деятельность Росгвардии документе термин "оружие" заменяется на "вооружение", под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, термин "боевая техника" заменён в законе на "военная техника", под ней подразумеваются различные технические средства оснащения войск для боевой, а также повседневной деятельности.

Раскрыты детали применения танков "Армата" в зоне спецоперации
Раскрыты детали применения танков "Армата" в зоне спецоперации

Ранее сообщалось, что в России антидроновые комплексы смогут использовать исключительно силовые ведомства, структуры ведомственной охраны и частные охранные предприятия (ЧОП), которые пройдут соответствующий отбор Росгвардии.

BannerImage

ТАСС / Сергей Петров

Иван Косицын
  • Новости
  • Госдума
  • Росгвардия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar