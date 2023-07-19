Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику

Госдума РФ приняла в первом чтении и сразу в целом законопроект о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику. Изменения вносятся в закон "О войсках национальной гвардии".

Теперь в регламентирующем деятельность Росгвардии документе термин "оружие" заменяется на "вооружение", под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, термин "боевая техника" заменён в законе на "военная техника", под ней подразумеваются различные технические средства оснащения войск для боевой, а также повседневной деятельности.