Чернышенко рассказал, будут ли вводить Fan ID на хоккее
Чернышенко: От Fan ID в футболе отказываться не собираются
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, курирующий Минспорта, рассказал, что отказываться от Fan ID на футбольных матчах не планируют, как и вводить паспорта болельщиков для посещения хоккейных игр.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что отказываться от Fan ID на футбольных матчах не планируют. Видео © LIFE
"В хоккее не вводились, поскольку там совершенно другая культура посещения матчей и отсутствие исторических фактов хулиганского поведения", — отметил вице-премьер.
Чернышенко подчеркнул, что отменять Fan ID для футбольных фанатов не планируется, поскольку эта мера показала свою эффективность — негативные инциденты на играх практически сошли на нет.
Паспорт болельщика, или Fan ID — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедерации в 2017 году и чемпионате мира в 2018. А с июля 2022 года Fan ID нужно получать и для посещения матчей Российской премьер-лиги. Сделать это можно, подав заявление на Госуслугах, а затем посетив МФЦ. При этом для некоторых категорий граждан получение документа упростили.
ТАСС / Михаил Терещенко