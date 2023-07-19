Чернышенко рассказал, будут ли вводить Fan ID на хоккее

Чернышенко подчеркнул, что отменять Fan ID для футбольных фанатов не планируется, поскольку эта мера показала свою эффективность — негативные инциденты на играх практически сошли на нет.

Паспорт болельщика, или Fan ID — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедерации в 2017 году и чемпионате мира в 2018. А с июля 2022 года Fan ID нужно получать и для посещения матчей Российской премьер-лиги. Сделать это можно, подав заявление на Госуслугах, а затем посетив МФЦ. При этом для некоторых категорий граждан получение документа упростили.