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19 июля, 14:48

Блогеру Штефанову заблокировали счета в рамках проверки

У блогера Александра Штефанова оказались заблокированы банковские счета. Такое решение приняли правоохранительные органы в рамках его проверки на предмет призывов к терроризму. Об этом сообщает SHOT.

Блогер Александр Штефанов заявил, что в его контенте нет призывов к терроризму и дискредитации ВС РФ. Видео © Telegram / SHOT

Блогер считает, что его обвиняют безосновательно. По его мнению, в его фильме нет ничего, что говорило бы о преступлении.

"Обвинять меня в поддержке ВСУ, пропаганде терроризма, предательстве, распространении фейков о ВС РФ, дискредитации ВС РФ — это глупость. Это просто неправда и полная ерунда. Будем, конечно, обжаловать", — сказал Штефанов.

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На текущий момент блогер не получил официального уведомления о начале проверки. При этом Штефанов утверждает, что его юрист имеет алгоритм действий на случай его ареста.

Ранее Лайф рассказывал о том, что полиция проверяет блогера Александра Штефанова из-за его документального фильма на YouTube. Возмущённый подписчик счёл, что в ролике "Обыкновенная денацификация" блогер занимается "вражеской пропагандой".

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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