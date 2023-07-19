Блогеру Штефанову заблокировали счета в рамках проверки

У блогера Александра Штефанова оказались заблокированы банковские счета. Такое решение приняли правоохранительные органы в рамках его проверки на предмет призывов к терроризму. Об этом сообщает SHOT.

Блогер Александр Штефанов заявил, что в его контенте нет призывов к терроризму и дискредитации ВС РФ. Видео © Telegram / SHOT

Блогер считает, что его обвиняют безосновательно. По его мнению, в его фильме нет ничего, что говорило бы о преступлении.

"Обвинять меня в поддержке ВСУ, пропаганде терроризма, предательстве, распространении фейков о ВС РФ, дискредитации ВС РФ — это глупость. Это просто неправда и полная ерунда. Будем, конечно, обжаловать", — сказал Штефанов.

На текущий момент блогер не получил официального уведомления о начале проверки. При этом Штефанов утверждает, что его юрист имеет алгоритм действий на случай его ареста.