В Польше заявили о раскрытии "российской шпионской сети"

В Польше обнаружили и ликвидировали "российскую шпионскую сеть", которая якобы намеревалась взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Об этом пишет издание Gazeta Polska, но не приводит никаких доказательств.

В сообщении сказано, что участники сети получали деньги в основном в биткоинах, причём будто бы прямо из Москвы. После они их обменивали на наличные.

Уточняется, что ликвидацией шпионской сети занимались Генеральная прокуратура страны и Агентство внутренней безопасности. При этом подчёркнуто, что это самый крупный успех агентства.

Издание также пишет о том, что за период с марта по июль в Польше задержали 15 человек, которых обвиняют в шпионаже в пользу военной разведки РФ. Среди них граждане России, Украины и Белоруссии. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.