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19 июля, 15:05

В Польше заявили о раскрытии "российской шпионской сети"

Gazeta Polska: В Польше раскрыли российскую шпионскую сеть

В Польше обнаружили и ликвидировали "российскую шпионскую сеть", которая якобы намеревалась взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Об этом пишет издание Gazeta Polska, но не приводит никаких доказательств.

В сообщении сказано, что участники сети получали деньги в основном в биткоинах, причём будто бы прямо из Москвы. После они их обменивали на наличные.

Уточняется, что ликвидацией шпионской сети занимались Генеральная прокуратура страны и Агентство внутренней безопасности. При этом подчёркнуто, что это самый крупный успех агентства.

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Издание также пишет о том, что за период с марта по июль в Польше задержали 15 человек, которых обвиняют в шпионаже в пользу военной разведки РФ. Среди них граждане России, Украины и Белоруссии. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Агентство внутренней безопасности Польши арестовало хоккеиста с российским гражданством по обвинению в шпионаже в пользу РФ.

Обложка ©

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Илья Суриков
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