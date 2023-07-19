Врач рассказал о малоизвестных полезных свойствах смородины

Смородина обладает целым рядом полезных свойств для организма человека. Отдельные сорта этой ягоды помогают даже в борьбе с онкологическими заболеваниями и полезны при радиационных поражениях. Об этом рассказал врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов.

"Чёрная смородина благотворно влияет на работу лимфоузлов, сердечно-сосудистой системы, надпочечников, повышает иммунитет. Её рекомендуют при сахарном диабете, малокровии, повышенном артериальном давлении и даже радиационных поражениях", — сказал врач в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Наиболее гипоаллергенна белая смородина. Она уничтожает микробы и борется с воспалениями. А целый комплекс витаминов в этом сорте ягоды способен подавлять развитие злокачественных опухолей, считает эксперт.

В красной же смородине много антиоксидантов, витамина А и витаминов группы В. Она полезна для сердечно-сосудистой системы. Сок этой ягоды снижает температуру и борется с лихорадкой. Она хороша для лечения заболеваний кишечника и сахарного диабета. Врач подчеркнул, что смородину лучше всего употреблять в свежем виде. Так в ней сохраняется больше пользы.