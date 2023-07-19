Путин пожурил Савельева за излишнее доверие к иностранным самолётам в прошлом

Президент РФ Владимир Путин пожурил министра транспорта РФ Виталия Савельева за то, что раньше тот выступал за использование иностранных самолётов. Об этом глава государства сказал на совещании с правительством. Путин заявил, что рассчитывает на увеличение производства отечественных гражданских судов.

"А помните, когда вы ещё были руководителем "Аэрофлота", я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов, мы с вами даже, условно говоря, ругались на этот счёт. Вы мне говорили, что западные партнёры надёжные, всё так хорошо, они хорошие", — сказал президент.

Савельев на этом совещании рассказал главе государства о том, что в январе – июне 2023 года российские авиакомпании увеличили перевозки на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Общий пассажиропоток по состоянию за полугодие составил 47,5 миллиона пассажиров, что почти на 18% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Тогда мы перевезли чуть более 40 миллионов", — сказал министр.

Он добавил, что спрос в РФ на авиаперевозки растёт. По его словам, будет выполнена цель перевезти более 100 миллионов пассажиров в этом году.

Путин указал, что сейчас российские производители авиационной техники в одночасье не могут расширить производственные возможности. Однако он рассчитывает на то, что эта задача решится и потребности в перевозках будут обеспечены.