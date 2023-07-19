В Госдуме призвали россиян не ездить на отдых в Турцию

Заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач призвала соотечественников воздержаться от поездок в Турцию в связи с угрозой землетрясения и политической обстановкой. Парламентарий посоветовала отдыхать внутри России.

"Заранее прогнозировать землетрясение сложно, но, тем не менее, надо всё продумать — маршруты возврата туристов домой. Но я призывала бы россиян, прежде чем планировать отдых, учитывать политическую ситуацию в мире и стране. И по возможности отдыхать в пределах своей страны", — сказала Лобач в беседе с Ura.ru.