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19 июля, 18:05
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В Госдуме призвали россиян не ездить на отдых в Турцию

Депутат Лобач призвала россиян не ехать в Турцию в связи с угрозой землетрясения

Заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач призвала соотечественников воздержаться от поездок в Турцию в связи с угрозой землетрясения и политической обстановкой. Парламентарий посоветовала отдыхать внутри России.

"Заранее прогнозировать землетрясение сложно, но, тем не менее, надо всё продумать — маршруты возврата туристов домой. Но я призывала бы россиян, прежде чем планировать отдых, учитывать политическую ситуацию в мире и стране. И по возможности отдыхать в пределах своей страны", сказала Лобач в беседе с Ura.ru.

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Ранее Лайф писал, что власти Турции начали подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению. Ещё 12 июля сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой выше 7 в районе Мраморного моря, где расположен почти 20-миллионный Стамбул.

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Freepik / svetlanasokolova

Наталья Исакова
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    Комментарий

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    Summerсегодня в 07:21

    Слышишь ты,депутат Лобач,сама то где отдыхаешь,тоже на наших курортах!? А то,что наши курорты близки к Украине и там постоянно то взрывы слышны,то ещё что то и самолёты туда не летают,ты не вкурсе. Раздаёшь бредовые советы. Правильно,что люди едут на отдых за границу,мы работаем и большинство копит на него год,что б отдохнуть и получить всё от отдыха:начиная с обслуживания,чего на наших курортах не умеют делать и заканчивая морем и солнцем с прекрасной погодой,чего на наших курортах так же нет,в любой момент может пойти дождь и море закроют для посещения. Просвещаю тебя,депутат Лобач.Сама отдыхай на наших курортах,в совке! А для таких одарённых как ты,землятресение было пол года назад,в жилой части Турции, туристические места у них отделены от тех,где живут люди и туристы никогда не мешают местным:ни на работу идти,ни привычному ритму жизни. Нам этому надо поучиться у Европы и остальных стран,мы далеки от этого. У нас туристы,понаехавшие,лащят по метро в час пик,когда основная масса местных идёт на работу,и мешают. Учитесь,депутат Лобач вот этому,а не бестолковые советы раздавайте на просторах интернета!

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