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Регион
Опубликовано 19 июля 2023, 21:05
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В Госдуме призвали россиян не ездить на отдых в Турцию

Депутат Лобач призвала россиян не ехать в Турцию в связи с угрозой землетрясения

Заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач призвала соотечественников воздержаться от поездок в Турцию в связи с угрозой землетрясения и политической обстановкой. Парламентарий посоветовала отдыхать внутри России.

"Заранее прогнозировать землетрясение сложно, но, тем не менее, надо всё продумать — маршруты возврата туристов домой. Но я призывала бы россиян, прежде чем планировать отдых, учитывать политическую ситуацию в мире и стране. И по возможности отдыхать в пределах своей страны", сказала Лобач в беседе с Ura.ru.

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Ранее Лайф писал, что власти Турции начали подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению. Ещё 12 июля сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой выше 7 в районе Мраморного моря, где расположен почти 20-миллионный Стамбул.

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Freepik / svetlanasokolova

Наталья Исакова
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