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19 июля, 19:45
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Водитель иномарки сбил женщину с тремя маленькими детьми на юго-западе Москвы

Водитель иномарки сбил женщину с тремя детьми на юго-западе Москвы. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, четверо пострадавших госпитализированы.

По данным пресс-службы, водитель Skoda сбил женщину 1967 года рождения, когда та с тремя детьми 2019-го, 2017-го и 2013 года рождения переходила дорогу в неположенном месте.

"В результате дорожной аварии четверо пешеходов получили травмы и были доставлены в медучреждения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту дорожной аварии проводится проверка", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф сообщал, что в Московской области задержали водителя легковушки, который в пьяном виде сбил двоих пожилых пешеходов и скрылся с места происшествия. Мужчину поймали по горячим следам.

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Агентство "Москва"

Оксана Попова
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