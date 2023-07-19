Водитель иномарки сбил женщину с тремя маленькими детьми на юго-западе Москвы

Водитель иномарки сбил женщину с тремя детьми на юго-западе Москвы. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, четверо пострадавших госпитализированы.

По данным пресс-службы, водитель Skoda сбил женщину 1967 года рождения, когда та с тремя детьми 2019-го, 2017-го и 2013 года рождения переходила дорогу в неположенном месте.

"В результате дорожной аварии четверо пешеходов получили травмы и были доставлены в медучреждения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту дорожной аварии проводится проверка", — сказано в сообщении.