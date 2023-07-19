Госдеп одобрил продажу Германии ракет AMRAAM на $2,9 млрд
Госдепартамент разрешил продать Германии ракеты AMRAAM стоимостью $2,9 млрд
Ракета AIM-120 AMRAAM. Обложка © Getty Images / By Timm Ziegenthaler / Stocktrek Images
Американский Госдепартамент дал разрешение на продажу Германии ракет AMRAAM класса "воздух – воздух" общей стоимостью $2,9 млрд. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.
Главный подрядчик — компания Raytheon. Сообщается, что правительство Германии планирует купить до 969 ракет и сопутствующее оборудование.
"Предполагаемая продажа данных ракет послужит интересам внешней политики и национальной безопасности США за счёт укрепления безопасности союзника по НАТО, который выступает важной силой в контексте политической и экономической стабильности в Европе", — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что США собираются выкупить сотни списанных ракет MIM-23 Hawk у Тайваня, чтобы отправить их на Украину. Уточняется, что ракеты уже были списаны в конце июня, тогда как консультации с США на их счёт состоялись ещё в прошлом году.