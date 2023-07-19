Госдеп одобрил продажу Германии ракет AMRAAM на $2,9 млрд

"Предполагаемая продажа данных ракет послужит интересам внешней политики и национальной безопасности США за счёт укрепления безопасности союзника по НАТО, который выступает важной силой в контексте политической и экономической стабильности в Европе", — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что США собираются выкупить сотни списанных ракет MIM-23 Hawk у Тайваня, чтобы отправить их на Украину. Уточняется, что ракеты уже были списаны в конце июня, тогда как консультации с США на их счёт состоялись ещё в прошлом году.