США купят для Украины списанные ракеты, узнали СМИ

"Сначала мы ломали голову над тем, что делать с сотнями списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk из четырёх дивизионов и 18 батарей, но после тайваньско-американских консультаций США подтвердили, что выкупят у Тайваня списанные ракеты, чтобы передать их Украине в качестве военной помощи для укрепления ПВО", — такие слова своего источника приводит издание.

Уточняется, ракеты уже были списаны в конце июня, тогда как консультации с США на их счёт состоялись ещё в прошлом году. Министерство обороны Тайваня не стало комментировать информацию, заявив только, что списанное вооружение утилизируют "в соответствии с нормативами". Кроме того, есть сведения, что излишки такого вооружения не могут продаваться, кроме особых случаев, когда это было одобрено военным ведомством острова.