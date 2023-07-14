США купят для Украины списанные ракеты, узнали СМИ
China Times: США выкупят для Украины списанные ракеты MIM-23 Hawk у Тайваня
США собираются выкупить сотни списанных ракет MIM-23 Hawk у Тайваня, чтобы отправить их на Украину. Об этом сообщило тайваньское издание China Times, ссылаясь на анонимный источник.
"Сначала мы ломали голову над тем, что делать с сотнями списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk из четырёх дивизионов и 18 батарей, но после тайваньско-американских консультаций США подтвердили, что выкупят у Тайваня списанные ракеты, чтобы передать их Украине в качестве военной помощи для укрепления ПВО", — такие слова своего источника приводит издание.
Уточняется, ракеты уже были списаны в конце июня, тогда как консультации с США на их счёт состоялись ещё в прошлом году. Министерство обороны Тайваня не стало комментировать информацию, заявив только, что списанное вооружение утилизируют "в соответствии с нормативами". Кроме того, есть сведения, что излишки такого вооружения не могут продаваться, кроме особых случаев, когда это было одобрено военным ведомством острова.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил информацию прессы, что Вашингтон может передать Киеву дальнобойные ракеты. Это уже сделали Великобритания и Франция.
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