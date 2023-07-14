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14 июля, 17:42

США купят для Украины списанные ракеты, узнали СМИ

China Times: США выкупят для Украины списанные ракеты MIM-23 Hawk у Тайваня

США собираются выкупить сотни списанных ракет MIM-23 Hawk у Тайваня, чтобы отправить их на Украину. Об этом сообщило тайваньское издание China Times, ссылаясь на анонимный источник.

"Сначала мы ломали голову над тем, что делать с сотнями списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk из четырёх дивизионов и 18 батарей, но после тайваньско-американских консультаций США подтвердили, что выкупят у Тайваня списанные ракеты, чтобы передать их Украине в качестве военной помощи для укрепления ПВО", — такие слова своего источника приводит издание.

Уточняется, ракеты уже были списаны в конце июня, тогда как консультации с США на их счёт состоялись ещё в прошлом году. Министерство обороны Тайваня не стало комментировать информацию, заявив только, что списанное вооружение утилизируют "в соответствии с нормативами". Кроме того, есть сведения, что излишки такого вооружения не могут продаваться, кроме особых случаев, когда это было одобрено военным ведомством острова.

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Обложка ©

Getty Images / Schöning / ullstein

Юрий Лысенко
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