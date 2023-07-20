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19 июля, 22:17

Лукашенко лишил оппозиционера Цепкало ордена Почёта

Лукашенко лишил скрывающегося за границей оппозиционера Цепкало ордена Почёта

<p>Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало. Обложка © ТАСС / АР / Sergei Grits</p>

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало. Обложка © ТАСС / АР / Sergei Grits

Заочно осуждённый белорусский оппозиционер Валерий Цепкало лишён ордена Почёта. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"В связи с осуждением за совершение тяжких и особо тяжкого умышленных преступлений лишить Цепкало Валерия Вильямовича ордена Почёта", — сказано в указе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале республики.

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Лайф ранее сообщал, что белорусского оппозиционера и предпринимателя Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам лишения свободы. Во время судебных прений гособвинитель просил назначить Цепкало наказание в виде 19 лет лишения свободы. Сейчас бизнесмен находится за рубежом.

Оксана Попова
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