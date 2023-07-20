Лукашенко лишил оппозиционера Цепкало ордена Почёта

"В связи с осуждением за совершение тяжких и особо тяжкого умышленных преступлений лишить Цепкало Валерия Вильямовича ордена Почёта", — сказано в указе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале республики.

Лайф ранее сообщал, что белорусского оппозиционера и предпринимателя Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам лишения свободы. Во время судебных прений гособвинитель просил назначить Цепкало наказание в виде 19 лет лишения свободы. Сейчас бизнесмен находится за рубежом.