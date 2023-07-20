Сомнолог назвал способы уснуть после внезапного пробуждения среди ночи

Если вы вдруг проснулись среди ночи и никак не можете уснуть, рекомендуется не думать о необходимости выспаться, иначе тревога прогонит остатки сна. Такой совет дал врач-сомнолог Михаил Котенков в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По его словам, чтобы минимизировать подобные ситуации, нужно поменьше пить кофе и не браться за телефон, так как эти факторы могут сбивать биологические ритмы организма. Если ночное пробуждение уже произошло, необходимо сконцентрироваться на дыхании.

"Если вы проснулись под утро и не можете уснуть, в первую очередь постарайтесь не думать о том, что надо обязательно выспаться. Это лишь усилит тревогу. Сконцентрируйтесь на дыхании, и не стоит браться за телефон. Излучения телефона лишь усилят пробуждение", — рассказывает Котенков.

Бывает, что сон прерывается механическим фактором: шумом, болью или домашним животным. В этом случае нужно выпить стакан воды, вдохнуть четыре раза, перевернуть подушку более прохладной стороной, чтобы вновь вернуться в царство Морфея. Если же пробуждение произошло без причины, возможно, организм предотвратил понижение пульса, не дав вам умереть во сне. В этом случае можно походить несколько минут, а потом вновь лечь спать.

При этом специалист обратил внимание на то, что каждый человек уникален и даже универсальные советы могут работать не для всех, поэтому важно искать собственные стратегии для поддержания здорового сна.