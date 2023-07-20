Российских провайдеров начнут штрафовать за отсутствие блокировки киберугроз

В России до завершения года весь интернет-трафик будет проходить через спецсистемы противодействия киберугрозам (ТСПУ). Они устанавливаются на оборудовании операторов Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который подведомствен Роскомнадзору, пишет газета "Известия".

Федеральная служба будет следить, чтобы связисты пропускали трафик через спецсистемы, иначе операторов могут оштрафовать на миллион рублей в первый раз и до пяти миллионов при повторном нарушении. А руководство компании могут наказать на полтора миллиона рублей.

"В случае злостного нарушения должностному лицу может грозить до трёх лет лишения свободы", — предупредили в Роскомнадзоре.

Заместитель гендиректора компании "Гарда технологии" Рустэм Хайретдинов считает, что одна из угроз Рунету — полное отключение России от Сети. По его словам, управляющие серверы глобальной сети находятся в США и технически это возможно.

ТСПУ — это совокупность устройств, именуемая суверенным интернетом, которые с 2019 года устанавливаются на узлах связи операторов. Оборудование ежегодно модернизируется. Задача ТСПУ — защитить Рунет от пропаганды суицидов и наркотиков, а также прочего запрещённого контента.