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20 июля, 00:00
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Цена пшеницы в США резко взлетела после заявления России о судах в Чёрном море

Цена пшеницы в США выросла на 8,2% после заявления России о судах в Чёрном море

Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже выросла более чем на 8% после заявления Министерства обороны России о судах в Чёрном море. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рост показателей произошёл сразу после заявлений Минобороны. Если по состоянию на 17:59 мск стоимость фьючерса была 6,95 доллара за бушель, то уже в 18:20 мск цены резко повысились до 7,3 доллара за бушель. Сейчас цена поднялась на 8,16% до 7,25 доллара за бушель.

Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки

Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки

Ранее в Минобороны на фоне прекращения зерновой сделки сообщили об изменении позиции России к следующим в порты Украины судам. Они "будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", а страны, под чьим флагом эти суда ходят, "будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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    Комментарий

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    ЛОХ23сегодня в 13:21

    Северные потоки, шаги доброй воли, зерновые сделки говорят о заботе РФ о своих партнёрах во всех частях мирового пространства это лохи ходят с голой попой, но мы ведь россияне мы живём по международным законам... Для лохов законы, а другим правила... Год возить зерно экономически поддерживать Всу не каждый до такого додумается..

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