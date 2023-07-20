Цена пшеницы в США резко взлетела после заявления России о судах в Чёрном море

Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже выросла более чем на 8% после заявления Министерства обороны России о судах в Чёрном море. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рост показателей произошёл сразу после заявлений Минобороны. Если по состоянию на 17:59 мск стоимость фьючерса была 6,95 доллара за бушель, то уже в 18:20 мск цены резко повысились до 7,3 доллара за бушель. Сейчас цена поднялась на 8,16% до 7,25 доллара за бушель.