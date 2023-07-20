Цена пшеницы в США резко взлетела после заявления России о судах в Чёрном море
Цена пшеницы в США выросла на 8,2% после заявления России о судах в Чёрном море
Цена пшеницы на Чикагской товарной бирже выросла более чем на 8% после заявления Министерства обороны России о судах в Чёрном море. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Рост показателей произошёл сразу после заявлений Минобороны. Если по состоянию на 17:59 мск стоимость фьючерса была 6,95 доллара за бушель, то уже в 18:20 мск цены резко повысились до 7,3 доллара за бушель. Сейчас цена поднялась на 8,16% до 7,25 доллара за бушель.
Ранее в Минобороны на фоне прекращения зерновой сделки сообщили об изменении позиции России к следующим в порты Украины судам. Они "будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", а страны, под чьим флагом эти суда ходят, "будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева".
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