У американских властей не хватает смелости признать, что их планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско. Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, новыми поставками военной помощи Киеву Вашингтон рассчитывает причинить ущерб России, но на самом деле она лишь продлит агонию киевского режима.

Комментируя предоставление Киеву нового пакета американской военной помощи, дипломат подчеркнул, что планы США нанести России поражение на поле боя терпят фиаско и у Вашингтона нет смелости, чтобы это признать.

"Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи Российской армии. В приступе бессильной злобы Вашингтон направляет марионеткам новые ракеты и боеприпасы. Таким образом рассчитывает причинить нам ущерб", — заявил Антонов.

По словам Антонова, российские солдаты отважно сражаются на поле боя, регулярно доказывая, что "неуязвимость западной техники" — только миф. Поэтому никакой пакет военной помощи не улучшит отчаянное положение Киева, а только продлит агонию режима Зеленского, подчеркнул дипломат.