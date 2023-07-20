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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 02:56
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Российские артиллеристы разгромили силы ВСУ на Артёмовском направлении

Минобороны: Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артёмовском

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили две украинские боевые машины пехоты (БМП), которые пытались доставить личный состав к линии боевого соприкосновения. Как сообщили в Министерстве обороны, цель была поражена артиллеристами соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) на Артёмовском направлении.

"Расчётом беспилотных летательных аппаратов коптерного типа одного из соединений ВДВ было обнаружено две единицы БМП противника, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией ВДВ, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар", — уточнили в оборонном ведомстве.

Огонь был скорректирован после первых выстрелов, в результате чего были поражены две боевые бронированные машины ВСУ, которые после высадки пехоты хотели отойти в тыл своих подразделений.

Удары из РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ под Артёмовском показали на видео
Удары из РСЗО "Ураган" по позициям ВСУ под Артёмовском показали на видео

Ранее Лайф сообщал, что украинские войска в конце июня попытались прорвать линию обороны ВС России в районе Артёмовска в ДНР. ВСУ использовали западную бронетехнику и танки, но российские военные отразили все попытки наступления противника и не допустили прорыва.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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