Российские артиллеристы разгромили силы ВСУ на Артёмовском направлении

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили две украинские боевые машины пехоты (БМП), которые пытались доставить личный состав к линии боевого соприкосновения. Как сообщили в Министерстве обороны, цель была поражена артиллеристами соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) на Артёмовском направлении.

"Расчётом беспилотных летательных аппаратов коптерного типа одного из соединений ВДВ было обнаружено две единицы БМП противника, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией ВДВ, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар", — уточнили в оборонном ведомстве.

Огонь был скорректирован после первых выстрелов, в результате чего были поражены две боевые бронированные машины ВСУ, которые после высадки пехоты хотели отойти в тыл своих подразделений.