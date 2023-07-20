"Превратилась в ходячего мертвеца": В Китае предрекли скорый конец Украины
"Гуаньча": Украине придёт конец в случае прекращения западной поддержки
Украины не станет, как только Запад прекратит помогать ей деньгами и военной техникой. Об этом на портале "Гуаньча" написал военный обозреватель Чэнь Фэн.
Обозреватель убеждён, что НАТО не станет увеличивать военную помощь Киеву, так как с поставками техники и отправкой финансовой помощи уже возникают проблемы. К тому же западные страны начинают чувствовать усталость от самого конфликта и бесконечных требований президента Украины Владимира Зеленского.
"Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и, если помощь НАТО прекратится, ему конец", — заявил Чэнь.
Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для Global Times написал, что президент США Джо Байден хочет передать Украине старые кассетные боеприпасы, чтобы не утилизировать их.
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