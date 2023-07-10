В Китае раскрыли тайный смысл Байдена, отдающего Украине кассетные бомбы
Global Times: Байден передаст Украине кассетные боеприпасы времён холодной войны
Президент США Джо Байден хочет передать Украине старые кассетные боеприпасы, чтобы не утилизировать их. Об этом пишет китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для Global Times.
"США начали производить кассетные боеприпасы ещё во времена холодной войны и впоследствии накопили их в большом количестве. Сейчас срок годности многих из них уже подходит к концу", — пояснил военный.
Как отметил эксперт, Вашингтон планирует направить бомбы ВСУ, вместо того чтобы утилизировать старые боеприпасы. При этом решение было принято, несмотря на то что применение таких снарядов несёт риски для гражданского населения.
Напомним, Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который также входят кассетные боеприпасы. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что представители американской власти ещё совсем недавно называли их применение военным преступлением, а принятое решение говорит о стремлении Вашингтона затянуть конфликт "до последнего украинца". Позднее в Белом доме заявили, что Киев дал Вашингтону гарантии, что не будет использовать эти снаряды на территории России.
Flickr / The White House