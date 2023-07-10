В Китае раскрыли тайный смысл Байдена, отдающего Украине кассетные бомбы

Президент США Джо Байден хочет передать Украине старые кассетные боеприпасы, чтобы не утилизировать их. Об этом пишет китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для Global Times.

"США начали производить кассетные боеприпасы ещё во времена холодной войны и впоследствии накопили их в большом количестве. Сейчас срок годности многих из них уже подходит к концу", — пояснил военный.