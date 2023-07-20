"Сумасшествие": Новые требования Зеленского шокировали французского политика
Политик Филиппо назвал безумием требования Зеленского о поставках техники Киеву
Лидер французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо счёл безумными требования украинского президента Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей.
"Всё больше и больше сумасшествия!" — написал он в своём твиттере.
Политик указал, что украинский лидер хочет получить 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления, не исключив, что в скором времени тот может потребовать и ядерную бомбу.
"Когда мы остановим это безумие?" — возмутился Филиппо.
Кстати, ранее Лайф уже рассказывал, что западные страны настолько устали от постоянных требований главы Незалежной Владимира Зеленского о поставках новой техники и вооружения Киеву, что даже допустили возможность проведения мирных переговоров.
ТАСС / AP / Clodagh Kilcoyne