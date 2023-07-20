"Сумасшествие": Новые требования Зеленского шокировали французского политика

Лидер французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо счёл безумными требования украинского президента Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей.

"Всё больше и больше сумасшествия!" — написал он в своём твиттере.

Политик указал, что украинский лидер хочет получить 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления, не исключив, что в скором времени тот может потребовать и ядерную бомбу.

"Когда мы остановим это безумие?" — возмутился Филиппо.