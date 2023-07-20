Регион

Уведомления отключены

20 июля, 06:07
9506

"Сумасшествие": Новые требования Зеленского шокировали французского политика

Политик Филиппо назвал безумием требования Зеленского о поставках техники Киеву

Лидер французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо счёл безумными требования украинского президента Владимира Зеленского о новых поставках танков и истребителей.

"Всё больше и больше сумасшествия!" — написал он в своём твиттере.

Политик указал, что украинский лидер хочет получить 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления, не исключив, что в скором времени тот может потребовать и ядерную бомбу.

"Когда мы остановим это безумие?" — возмутился Филиппо.

В США предупредили о смертельной опасности тех, кто захочет помочь Киеву обслуживать F-16

В США предупредили о смертельной опасности тех, кто захочет помочь Киеву обслуживать F-16

Кстати, ранее Лайф уже рассказывал, что западные страны настолько устали от постоянных требований главы Незалежной Владимира Зеленского о поставках новой техники и вооружения Киеву, что даже допустили возможность проведения мирных переговоров.

Обложка ©

ТАСС / AP / Clodagh Kilcoyne

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Франция
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров