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20 июля, 06:59

Боррель предложил перенести программы подготовки солдат ВСУ на Украину

Евросоюз может значительно расширить программу подготовки ВСУ и постепенно перенести на Украину соответствующие мероприятия, пишет dpa со ссылкой на документ с предложениями главы евродипломатии Жозепа Борреля, подготовленный к грядущей встрече глав МИД объединения.

Кроме того, дипломат рекомендует выделить дополнительные миллиарды на поставку Киеву вооружения и техники. Подчёркивается, что как минимум 25 тысяч украинских военнослужащих на данный момент проходят или уже завершили свою подготовку. Всего же на территории ЕС планируется обучить 30 тысяч человек.

"Новые количественные и качественные цели обучения должны быть определены в ближайшее время", — говорится в документе.

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Лайф писал, что за прошедший год британскую программу военной подготовки прошли 18 тысяч солдат ВСУ. В Министерстве обороны королевства утверждают, что в ходе занятий они учатся "выживать и быть смертоносными в бою".

Обложка ©

Mauricio Duenas Castaneda / EPA / TASS

Матвей Константинов
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