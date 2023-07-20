Боррель предложил перенести программы подготовки солдат ВСУ на Украину

Евросоюз может значительно расширить программу подготовки ВСУ и постепенно перенести на Украину соответствующие мероприятия, пишет dpa со ссылкой на документ с предложениями главы евродипломатии Жозепа Борреля, подготовленный к грядущей встрече глав МИД объединения.

Кроме того, дипломат рекомендует выделить дополнительные миллиарды на поставку Киеву вооружения и техники. Подчёркивается, что как минимум 25 тысяч украинских военнослужащих на данный момент проходят или уже завершили свою подготовку. Всего же на территории ЕС планируется обучить 30 тысяч человек.

"Новые количественные и качественные цели обучения должны быть определены в ближайшее время", — говорится в документе.