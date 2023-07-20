Режим ЧС ввели в крымском селе Раздольное после атаки украинского дрона
Режим чрезвычайной ситуации введён в посёлке Раздольное, который сегодня ночью был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщает телеграм-канал местного правительства.
"В пгт Раздольное введён уровень муниципальной чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.
Как сообщал Лайф, в результате удара ВСУ не обошлось без жертв: погибла 14-летняя девочка. Она вместе с подругой пошла встречать рассвет и проходила мимо магазина, когда рядом упал беспилотник. От удара в здании выбило окна, а подростка ранило осколками. В итоге врачи не сумели её спасти.
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ТАСС / Ягодкин Дмитрий