Режим ЧС ввели в крымском селе Раздольное после атаки украинского дрона

Режим чрезвычайной ситуации введён в посёлке Раздольное, который сегодня ночью был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщает телеграм-канал местного правительства.

Как сообщал Лайф, в результате удара ВСУ не обошлось без жертв: погибла 14-летняя девочка. Она вместе с подругой пошла встречать рассвет и проходила мимо магазина, когда рядом упал беспилотник. От удара в здании выбило окна, а подростка ранило осколками. В итоге врачи не сумели её спасти.