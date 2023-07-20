Белорусские военные проведут тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер"
ВС Белоруссии проведут учения с бойцами ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский"
Белорусские военные проведут совместные с бойцами "Вагнера" тренировки, в ходе которых отработают учебно-боевые задачи на полигоне. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"Вооружённые силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения Сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", — уточняется в сообщении.
Недавно Лайф уже рассказывал об инструктаже, который бойцы ЧВК "Вагнер" провели для белорусских военных в районе города Осиповичи Могилёвской области. В ходе тренировки военные освоили навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, а также узнали нюансы по инженерной подготовке и тактической медицине.
Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь