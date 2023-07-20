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20 июля, 07:24
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Белорусские военные проведут тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер"

ВС Белоруссии проведут учения с бойцами ЧВК "Вагнер" на полигоне "Брестский"

Белорусские военные проведут совместные с бойцами "Вагнера" тренировки, в ходе которых отработают учебно-боевые задачи на полигоне. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Вооружённые силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения Сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", — уточняется в сообщении.

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Недавно Лайф уже рассказывал об инструктаже, который бойцы ЧВК "Вагнер" провели для белорусских военных в районе города Осиповичи Могилёвской области. В ходе тренировки военные освоили навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, а также узнали нюансы по инженерной подготовке и тактической медицине.

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Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Николь Вербер
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    Комментарий

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    Галинасегодня в 11:30

    Научатся не отступать, идти в мясорубку с 70% потерями, ради рейтинга чьего то?

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