Белорусские военные проведут тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер"

Белорусские военные проведут совместные с бойцами "Вагнера" тренировки, в ходе которых отработают учебно-боевые задачи на полигоне. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Вооружённые силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер". На протяжении недели подразделения Сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский", — уточняется в сообщении.

Бросок на Киев или польская интервенция в Белоруссию: Чего опасаются Киев и Варшава от ЧВК "Вагнер"

Недавно Лайф уже рассказывал об инструктаже, который бойцы ЧВК "Вагнер" провели для белорусских военных в районе города Осиповичи Могилёвской области. В ходе тренировки военные освоили навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, а также узнали нюансы по инженерной подготовке и тактической медицине.