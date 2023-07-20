Рогов: Российские войска остановили наступление ВСУ в районе села Работино

Российские войска остановили наступление ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работина остановлено", — цитирует Рогова РИА "Новости".

По его словам, противник задействовал для атаки бронетехнику, в том числе танки, но был остановлен и отброшен массированным встречным огнём. Потери в рядах ВСУ уточняются.