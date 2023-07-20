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Опубликовано 20 июля 2023, 07:50
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Рогов: Российские войска остановили наступление ВСУ в районе села Работино

Российские войска остановили наступление ВСУ в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работина остановлено", — цитирует Рогова РИА "Новости".

По его словам, противник задействовал для атаки бронетехнику, в том числе танки, но был остановлен и отброшен массированным встречным огнём. Потери в рядах ВСУ уточняются.

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А накануне, 19 июля, Минобороны РФ сообщило о серьёзном продвижении российских войск под Купянском. Продвижение ВС РФ на этом направлении уже составило до двух километров по фронту. В глубину позиций противника оно составляет до полутора километров.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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