ЕС после решения РФ по судам в Чёрном море решил нарастить поддержку Украины

Евросоюз увеличит военную поддержку Киева после решения Москвы считать все следующие на Украину суда перевозчиками грузов военного назначения. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе встречи министров иностранных дел ЕС.

По словам политика, действия России лишают Украину возможности экспортировать зерно по морю, что повлечёт за собой определённые последствия.

"Есть только одно решение: нарастить военную помощь Украине. Если их бомбят, мы должны предоставить средства ПВО, если Россия использует дроны, мы должны предоставить им средства ПВО", — сказал он.