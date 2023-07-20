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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 08:43
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ЕС после решения РФ по судам в Чёрном море решил нарастить поддержку Украины

Боррель: ЕС после решения РФ по судам в Чёрном море нарастит поддержку Киева

Евросоюз увеличит военную поддержку Киева после решения Москвы считать все следующие на Украину суда перевозчиками грузов военного назначения. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе встречи министров иностранных дел ЕС.

По словам политика, действия России лишают Украину возможности экспортировать зерно по морю, что повлечёт за собой определённые последствия.

"Есть только одно решение: нарастить военную помощь Украине. Если их бомбят, мы должны предоставить средства ПВО, если Россия использует дроны, мы должны предоставить им средства ПВО", — сказал он.

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Напомним, что накануне в Минобороны РФ на фоне прекращения зерновой сделки сообщили об изменении позиции России к следующим в порты Украины судам. Они "будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", а страны, под чьим флагом эти суда ходят, "будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева".

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ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Максим Плетнёв
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