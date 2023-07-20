Ротшильды хотят заработать на траншах, выделенных на восстановление Украины
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ". На этот раз они дозвонились Александру Ги Франсеско де Ротшильду — руководителю самой могущественной семейной империи мира. Разговор вёлся от имени президента Украины Владимира Зеленского.
Александр Ротшильд сообщил пранкерам, что его империя намерена принять участие "в восстановлении Украины" в ряде секторов. Речь, очевидно, идёт об аккумулировании миллиардов долларов на счетах банков Ротшильдов с возможностью их "распределения" на усмотрение владельцев империи. Этими секторами, по словам магната, могут стать энергетика, жилищное строительство, логистика.
"Вы выразили потребность в финансировании реконструкции на общую сумму в размере более 750 миллиардов долларов, начиная с 2023 года на период порядка десяти лет, и это вполне адекватно. И я думаю, что нужно правильно определить порядок участия, понять, как сделать так, чтобы в программе приняли участие все игроки. Это очень важная задача, решение которой должно начаться до завершения конфликта, и именно в этом и заключается наш профиль работы, мы имеем соответствующие знания", — рассказал Ротшильд лже-Зеленскому.
Ранее американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск призвал власти США раскрыть, как расходуется помощь Киеву. Такой репликой он отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.
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