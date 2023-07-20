Александр Ротшильд сообщил пранкерам, что его империя намерена принять участие "в восстановлении Украины" в ряде секторов. Речь, очевидно, идёт об аккумулировании миллиардов долларов на счетах банков Ротшильдов с возможностью их "распределения" на усмотрение владельцев империи. Этими секторами, по словам магната, могут стать энергетика, жилищное строительство, логистика.

"Вы выразили потребность в финансировании реконструкции на общую сумму в размере более 750 миллиардов долларов, начиная с 2023 года на период порядка десяти лет, и это вполне адекватно. И я думаю, что нужно правильно определить порядок участия, понять, как сделать так, чтобы в программе приняли участие все игроки. Это очень важная задача, решение которой должно начаться до завершения конфликта, и именно в этом и заключается наш профиль работы, мы имеем соответствующие знания", — рассказал Ротшильд лже-Зеленскому.