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20 июля, 08:55
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Налоговая проверяет "самого богатого видеоблогера России" — Wylsacom

Mash: Техноблогера Wylsacom подозревают в неуплате налогов

<p>Техноблогера Wylsacom подозревают в неуплате налогов. Фото © <a href="https://vk.com/wylsa?z=photo3460930_457249223/photos3460930" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Валентин Петухов</a></p>

Техноблогера Wylsacom подозревают в неуплате налогов. Фото © VK / Валентин Петухов

У известного техноблогера Валентина Петухова (Wylsacom), кажется, намечаются проблемы с налоговой. По данным Mash, обозревателя гаджетов и техники ждёт проверка.

В ближайшее время налоговая изучит всю финансовую документацию блогера, если найдёт нарушения — отправит бумаги в МВД для возбуждения уголовного дела.

38-летний Петухов создал настоящую фабрику контента, посвящённого гаджетам и цифровым технологиям. Сейчас на его канале можно найти обзоры не только смартфонов, но и техники для дома, новости из мира гаджетов и видеоролики об автомобилях. Общее число подписчиков канала Wylsacom на YouTube составляет 10,3 млн человек. В 2020 году блогер занял 24-е место в рейтинге Forbes "40 самых успешных звёзд России до 40 лет" с доходом в $3,6 млн. Такой уровень доходов сделал Wylsacom лидером в российском сегменте YouTube.

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Алексей Берковиц
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