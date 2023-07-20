Налоговая проверяет "самого богатого видеоблогера России" — Wylsacom
Mash: Техноблогера Wylsacom подозревают в неуплате налогов
Техноблогера Wylsacom подозревают в неуплате налогов. Фото © VK / Валентин Петухов
У известного техноблогера Валентина Петухова (Wylsacom), кажется, намечаются проблемы с налоговой. По данным Mash, обозревателя гаджетов и техники ждёт проверка.
В ближайшее время налоговая изучит всю финансовую документацию блогера, если найдёт нарушения — отправит бумаги в МВД для возбуждения уголовного дела.
38-летний Петухов создал настоящую фабрику контента, посвящённого гаджетам и цифровым технологиям. Сейчас на его канале можно найти обзоры не только смартфонов, но и техники для дома, новости из мира гаджетов и видеоролики об автомобилях. Общее число подписчиков канала Wylsacom на YouTube составляет 10,3 млн человек. В 2020 году блогер занял 24-е место в рейтинге Forbes "40 самых успешных звёзд России до 40 лет" с доходом в $3,6 млн. Такой уровень доходов сделал Wylsacom лидером в российском сегменте YouTube.
Ранее Лайф сообщал, что "королеве марафонов" Елене Блиновской грозит ещё одно уголовное дело — по статье "Мошенничество". Команда экспертов уже изучает все её вебинары, чтобы определить, имели ли место в них обман и злоупотребление доверием.