Налоговая проверяет "самого богатого видеоблогера России" — Wylsacom

38-летний Петухов создал настоящую фабрику контента, посвящённого гаджетам и цифровым технологиям. Сейчас на его канале можно найти обзоры не только смартфонов, но и техники для дома, новости из мира гаджетов и видеоролики об автомобилях. Общее число подписчиков канала Wylsacom на YouTube составляет 10,3 млн человек. В 2020 году блогер занял 24-е место в рейтинге Forbes "40 самых успешных звёзд России до 40 лет" с доходом в $3,6 млн. Такой уровень доходов сделал Wylsacom лидером в российском сегменте YouTube.