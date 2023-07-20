В России впервые заправили судно маслом из ресторана фастфуда

В России морское судно впервые заправили фритюрным маслом из сети ресторанов фастфуда "Вкусно — и точка". А если точнее — судовым топливом на биокомпонентной основе. Тестовую бункеровку произвели в порту Санкт-Петербурга.

Рецептуру особого биотоплива разработали на основе низкосернистого судового топлива "Газпром нефти" и отработанного фритюрного масла, сбором и обработкой которого занимается компания "Эковей". Новое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.

Подготовка вторичного сырья произведена на предприятии "Эковей", где осуществляется уникальная технологическая обработка: многостадийное отстаивание, фильтрация и термообработка. Смешение компонентной базы, производство, лабораторный контроль, хранение и перевалка судового биотоплива происходят на терминале в порту Санкт-Петербурга.