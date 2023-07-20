Глава империи Ротшильдов назвал "Зеленскому" единственный способ надавить на Россию

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали новый выпуск авторской программы "Шоу ВиЛ". На этот раз они от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонились Александру Ги Франсеско де Ротшильду — руководителю самой могущественной семейной империи мира.

В "приватном" разговоре Ротшильд заявил, что его компания с 2017 года действует в интересах правительства Незалежной. Говоря о санкционной политике Запада, банкир отметил, что давление должно быть усилено.

"Я думаю, что это единственный способ оказать большое давление и надеюсь вбить клин между [президентом РФ Владимиром] Путиным и рядом влиятельных людей в России, которые захотят перейти на вашу (украинскую. — Прим. Лайфа) сторону. Я полагаю, что давление должно продолжаться и, возможно, усиливаться, потому что очень тревожно то, что с течением времени, пока длится этот конфликт, люди немного забывают об областях, в которых введены санкции", — сказал он.

Представитель клана Ротшильдов подчеркнул, что для этого усилия Запада должны быть максимально скоординированы. Также он рассказал, что из-за санкций его империя не пострадала, поскольку офис в Москве был маленьким, а российских клиентов практически не было.

В рамках разговора пранкеры также узнали у известного нефтяного трейдера Пьера Андюрана — по совместительству бывшего бойфренда российской телеведущей Виктории Бони — о возможности России на рынке нефти.