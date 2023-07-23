День дачника, Всемирный день китов и дельфинов, Антоний-громоносец: праздники и приметы 23 июля Сегодня, 23 июля 2023 года, в России отмечается праздник, который могут отмечать миллионы россиян, имеющих загородный домик или просто участок. Также сегодня день, когда человечество призывают задуматься об угрозе исчезновения самых крупных обитателей океана. 22 июля, 21:01 23 июля отмечается День дачника. Фото © Freepik / prostooleh

День дачника

В воскресенье, 23 июля 2023 года, по-настоящему народный праздник отмечается в России: День дачника. Несколько фактов о нём: праздник российский, неофициальный;

ежегодно отмечается 23 июля, дата не смещается;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

посвящён всем, кто имеет дачу, а особенно заядлым дачникам, проводящим лето на участке.

Почему День дачника отмечается в России именно 23 июля, не ясно. Однако если по поводу конкретной даты могут быть вопросы, с временем года попадание точное. Середина лета — разгар дачного сезона, когда владельцы загородных домиков уже собирают первый урожай, начинают делать какие-то запасы на зиму и просто хорошо проводят время на участке.

Дачи в России появились ещё в XVIII веке под Петербургом, только тогда это было не совсем то, что мы сейчас понимаем под данным словом. Это были поместья богатых и знатных жителей столицы. С тех пор понятие дачи сильно изменилось. Впрочем, и сейчас иные загородные дома выглядят как настоящие дворцы.

Насколько важны дачи для россиян, показывают данные ВЦИОМ: большинство жителей нашей страны отправляются в отпуск именно в свои загородные дома, а не на курорты или в другие страны. А ещё подавляющее большинство дачников используют свою землю для выращивания овощей и фруктов. Лишь для 23% опрошенных дача — только место отдыха. Сегодня праздник и тех, и других. А поскольку он выпал на воскресенье, наверняка многие отметят его именно на своей даче.

Всемирный день китов и дельфинов

23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Также 23 июля 2023 года отмечается Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day). Вот что это за событие: этот день учреждён в 1986 году Международной китобойной комиссией (IWC);

отмечается ежегодно 23 июля, дата не смещается;

в этот день в 1982 году IWC проголосовала за запрет коммерческой добычи китов;

это день защиты и других морских млекопитающих;

к нему обычно приурочены экологические акции.

Запрет на ловлю китов был введён полвека назад после 200 лет беспощадного их истребления. Пик их уничтожения пришёлся на рубеж XVIII и XIX века, когда этих благородных животных добывали ради жира, который использовался для освещения домов в качестве топлива, а также ради мяса.

Запрет на китобойный промысел действует и поныне. Он означает, что во всём мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Исключение было сделано для Японии: она получила квоту на убийство нескольких сотен китов в год "в научных целях". Впрочем, мораторий на вылов тоже не является абсолютной защитой: в некоторых странах коренному населению позволяют вылавливать морских млекопитающих, так как это считается частью натурального хозяйства. Также немало китов, дельфинов гибнут из-за загрязнения Мирового океана. Внимание на всё это и призван обратить Всемирный день китов и дельфинов.

День синдрома Шегрена

23 июля — День синдрома Шегрена. Фото © Freepik

Ещё сегодня, 23 июля 2023 года, отмечается День синдрома Шегрена. Праздником это, конечно, не назвать. Рассказываем об этом дне: отмечается ежегодно 23 июля, дата не смещается;

учреждён Фондом Шегрена;

приурочен к дате рождения этого врача;

цель — распространить информацию о данном малоизвестном заболевании.

Синдром Шегрена получил название по имени открывшего его врача — шведского офтальмолога Хенрика Шегрена. Термин он ввёл в 1933 году. Этот недуг ещё называют сухим синдромом, ксеростомией, болезнью Шегрена. Это системное аутоиммунное заболевание неизвестного происхождения.

У страдающих от этого синдрома людей поражаются железы внешней секреции: слёзные, слюнные, потовые, сальные. Пик болезни обычно приходится на 35–50 лет, чаще страдают женщины. У больных может быть сухость во рту, стоматит, увеличение регионарных лимфатических узлов, увеличение околоушных желёз. Также они жалуются на жжение и резь в глазах, сухость кожи и сниженное потоотделение. Это далеко не все симптомы. Болезнь не смертельная, поддаётся лечению, но значительно ухудшает качество жизни человека, причиняет страдания. День синдрома Шегрена был учреждён, чтобы больше людей узнали об этом недуге. Некоторым это позволит обратиться к медикам на ранней стадии его развития.

Положение честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве

Церковный календарь. 23 июля. Положение честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Видео © YouTube / tvsoyuz

На 23 июля 2023 года в России выпадает православный праздник. Православная церковь сегодня отмечает Положение Ризы Иисуса Христа в Москве: праздник посвящён получению Ризы Христа в 1625 году;

он отмечается ежегодно 23 июля, дата не смещается;

в этот день в храмах проводятся особые служения.

Согласно преданию, Риза Иисуса Христа — это часть одеяния, в котором он был при распятии. Она досталась одному из стражей, бывших при казни Спасителя. Затем попала в Грузию, а оттуда — на Русь в 1625 году в качестве дара шаха Аббаса русскому царю Михаилу Феодоровичу. После революции 1917 года она считалась утерянной, но в 2002 году святыня была найдена в Ярославском музее-заповеднике. Теперь она находится в храме Христа Спасителя в Москве.

Именинники 23 июля

23 июля именины у российского актёра Александра Робака. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

В воскресенье, 23 июля 2023 года, именины у обладателей следующих имён: Александр;

Антон;

Даниил;

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Приметы 23 июля

Антоний-громоносец

Сегодня, 23 июля 2023 года, православная церковь чтит память Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры, которого считают покровителем всех русских монахов. Он жил в X–XI веках. Желая увидеть своими глазами места рождения и жизни Иисуса Христа, посетил Палестину. На обратном пути принял постриг, несколько лет прожил на Афоне, а затем вернулся проповедовать христианскую веру на русской земле. Вместе с первыми учениками он выкопал пещеру, в которой устроил церковь. С этого и началась Киево-Печерская лавра. По преданию, святитель обладал даром пророчества, исцеления больных.

В народе же в этот день чествовали Антония-громоносца. Такое название праздник получил, поскольку считалось, что в эту дату непременно идёт дождь и гремит гром. Многие запреты на Антония-громоносца поэтому были связаны с водой. Например, нельзя было с ней делать заговоры, гадать. Не положено было бросать в воду мусор, ругаться рядом с водоёмом. Зато считалось, что на Антония-громоносца можно рассказать воде о своих проблемах — она поможет.

Приметы на Антония-громоносца

Первые жёлтые листья сверху берёзы — к ранней осени, снизу — к поздней.

Вороны играют в небе — к солнечной погоде.

Утро без росы — к вечеру быть дождю.

Голуби разворковались — к потеплению.

Авторы Вадим Андреев