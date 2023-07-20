В Кремле предсказали реакцию чиновников на приход во власть "мужиков" – ветеранов СВО
Песков заявил, что госслужащие будут приветствовать приход ветеранов СВО в органы власти
Чиновники будут только приветствовать приход в органы власти ветеранов специальной военной операции. Об этом в беседе с журналистами в четверг, 20 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не побоятся ли госслужащие работать бок о бок с "мужиками из числа ветеранов СВО".
"В федеральных органах власти тоже мужиков хватает, не забывайте об этом. Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих", — выразил убеждение представитель Кремля.
Напомним, что накануне Владимир Путин в ходе заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей" восхитился добровольно ушедшим на СВО нижегородским заммэра Ильёй Штокманом, а также выразил мнение, что у участников специальной военной операции должны быть перспективы карьерного роста не только в армии, но и на гражданке. По словам главы государства, страна и общество должны создавать все условия, необходимые для участия ветеранов спецоперации в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив.
ТАСС / Сергей Карпухин