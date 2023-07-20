В Кремле предсказали реакцию чиновников на приход во власть "мужиков" – ветеранов СВО

Чиновники будут только приветствовать приход в органы власти ветеранов специальной военной операции. Об этом в беседе с журналистами в четверг, 20 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не побоятся ли госслужащие работать бок о бок с "мужиками из числа ветеранов СВО".