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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 10:15
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В Кремле предсказали реакцию чиновников на приход во власть "мужиков" – ветеранов СВО

Песков заявил, что госслужащие будут приветствовать приход ветеранов СВО в органы власти

Чиновники будут только приветствовать приход в органы власти ветеранов специальной военной операции. Об этом в беседе с журналистами в четверг, 20 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не побоятся ли госслужащие работать бок о бок с "мужиками из числа ветеранов СВО".

"В федеральных органах власти тоже мужиков хватает, не забывайте об этом. Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих", выразил убеждение представитель Кремля.

Путин назвал важным участие ветеранов спецоперации в общественной деятельности
Путин назвал важным участие ветеранов спецоперации в общественной деятельности

Напомним, что накануне Владимир Путин в ходе заседания набсовета АНО "Россия — страна возможностей" восхитился добровольно ушедшим на СВО нижегородским заммэра Ильёй Штокманом, а также выразил мнение, что у участников специальной военной операции должны быть перспективы карьерного роста не только в армии, но и на гражданке. По словам главы государства, страна и общество должны создавать все условия, необходимые для участия ветеранов спецоперации в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
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