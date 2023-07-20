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20 июля, 11:19
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Россиянам рассказали, можно ли законно забрать себе найденные на улице деньги

Эксперт Аралина призвала сразу сообщать в полицию о найденных на улице деньгах

Иногда на улице, в общественном транспорте или торговом центре можно найти не только чужие смартфоны или ключи, но и наличные деньги. Что с ними делать, чтобы не нарушить закон, Лайфу рассказала преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Екатерина Аралина.

Действия человека, который нашёл деньги, регулирует статья 227 ГК РФ. По закону банкноты считаются находкой, и о ней нужно сообщить в полицию или орган местного самоуправления, уточняет собеседница Лайфа. В полиции нужно написать заявление и подробно зафиксировать обстоятельства произошедшего. В нём же можно указать, что вы желаете забрать деньги себе, если хозяин не найдётся в течение полугода. Кстати, вы можете рассчитывать и на вознаграждение в размере до 20% от найденной суммы.

"Если о находке не сообщить владельцу или не обратиться в органы власти или полицию, то такие действия являются кражей (статья 158 УК РФ) или мелким хищением (7.27 КоАП) — в зависимости от суммы. Дополнительные неприятности с правоохранителями могут возникнуть, если деньги имеют криминальное происхождение, например были украдены", — предупредила Аралина.

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А ранее автоюрист объяснила, почему хитрым водителям не грозит штраф за закрытые номера на парковках. Если номер на припаркованной машине закрыт каким-то предметом, то оштрафовать за это не могут. Эксперт пояснила, что водителя привлекают к ответственности за нечитаемые номера лишь во время управления транспортом.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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