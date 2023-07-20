Метеоролог Тишковец назвал самые "мокрые" города Подмосковья и предрёк новые ливни

Но расслабляться Подмосковью рано — ещё какое-то время здесь будет держаться высокая влажность — до 92% — и ветер скоростью до 15–20 м/с. Сохраняется опасность обрушения высоких конструкций, например рекламных щитов. Воздух в течение нескольких ближайших дней будет холоднее нормы на 5–7 градусов, днём ожидается в районе +20 градусов. Кроме того, в области периодически будут проходить слабые дожди вплоть до 23 июля. После этой даты он прогнозирует интенсивные ливни. Но, впрочем, до показателей 18–19 июля дело не дойдёт.