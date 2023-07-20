Метеоролог Тишковец назвал самые "мокрые" города Подмосковья и предрёк новые ливни
Метеоролог Тишковец назвал город Клин "самым мокрым местом" Подмосковья
В некоторых районах Московской области за сутки с 18 на 19 июля выпало аномальное количество осадков — 92% июльской нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Цифры впечатляющие. На севере и западе области местами этот показатель превышен в два-три раза. Самым мокрым местом оказался Клин, где в осадкомер попало 75 миллиметров небесной влаги. Аномальные дожди также зафиксированы в Волоколамске — 57 миллиметров, Солнечногорске — 54 миллиметра, Наро-Фоминске — 45 миллиметров, Можайске и Пушкине — 25 миллиметров", — объяснил метеоролог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По словам синоптика, распределение осадков в регионе было неравномерным. Например, в южной и восточной частях области их количество было минимальным.
Но расслабляться Подмосковью рано — ещё какое-то время здесь будет держаться высокая влажность — до 92% — и ветер скоростью до 15–20 м/с. Сохраняется опасность обрушения высоких конструкций, например рекламных щитов. Воздух в течение нескольких ближайших дней будет холоднее нормы на 5–7 градусов, днём ожидается в районе +20 градусов. Кроме того, в области периодически будут проходить слабые дожди вплоть до 23 июля. После этой даты он прогнозирует интенсивные ливни. Но, впрочем, до показателей 18–19 июля дело не дойдёт.
Похожие прогнозы дают и другие синоптики. Например, руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин сообщает, что в выходные, 22 и 23 июля, в Москве будет облачная и дождливая погода.
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