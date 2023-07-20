Захарова одним фото доказала, что среди британских шпионов есть патриоты России
Захарова показала сотрудника британского посольства, который поддерживает СВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричарду Муру о том, что некоторые его подчинённые поддерживают СВО. Так дипломат ответила на его недавний призыв к россиянам сотрудничать с ведомством.
"Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности Посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд (в центре) цели СВО, судя по фото, разделяет", — написала она в своём телеграм-канале.
Сотрудник Посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд и мужчина в футболке с буквой Z. Фото © Telegram / Мария Захарова
Ранее Мария Захарова назвала "достойной наградой" для прославляющих нацистов планируемую легализацию медицинской марихуаны на Украине. По её словам, также Незалежную ждут разрешение "всех видов извращений" и "полное подчинение метрополии".
ТАСС / Сергей Фадеичев