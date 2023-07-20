Захарова одним фото доказала, что среди британских шпионов есть патриоты России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричарду Муру о том, что некоторые его подчинённые поддерживают СВО. Так дипломат ответила на его недавний призыв к россиянам сотрудничать с ведомством.

"Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности Посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд (в центре) цели СВО, судя по фото, разделяет", — написала она в своём телеграм-канале.

Сотрудник Посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд и мужчина в футболке с буквой Z. Фото © Telegram / Мария Захарова