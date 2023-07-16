Захарова назвала легализацию марихуаны на Украине достойной наградой для прославляющих нацистов
Захарова прокомментировала слова Тимошенко о превращении Украины в наркопритон
Легализация медицинской марихуаны — лишь одно из закономерных последствий выбранного Украиной курса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своём телеграм-канале она опубликовала фрагмент заседания Верховной рады, на котором глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко называет целью соответствующего законопроекта выращивание на чернозёме Незалежной "наркоты".
"Этот законопроект про то, чтобы на Украине, на наших золотых землях, на чернозёмах выращивать не хлеб, а наркоту!" — выкрикнула с трибуны Тимошенко.
Захарова удивилась, что на Украине "раньше не догадывались" о последствиях выбранного пути: "легализации всех видов извращений, наркотиков, полном подчинении метрополии, поставке самых ценных ресурсов на Запад".
"Достойная награда для тех, кто прославляет нацистов", — заключила Захарова.
Напомним, Правительство Украины ещё летом 2022 года поддержало законопроект о легализации медицинской марихуаны, но на этом процесс остановился. Однако в конце июня Владимир Зеленский призвал довести дело до конца, чтобы граждане могли утолять "боль из-за войны". А так называемый постпред президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Незалежной хотят выращивать марихуану в Крыму.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ