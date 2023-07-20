Россиянам рассказали, во сколько обойдётся содержание дома капибары

Капибары — частые герои милых видео, и у многих возникает желание завести такое животное дома. Где и почём купить грызуна, и можно ли вообще содержать его дома, рассказывает РИА "ФедералПресс".

Потенциальный покупатель столкнётся с рядом трудностей: в России официальных питомников с животными нет, в зоопарках их тоже не продают. Некоторые зоомагазины могут оформить предзаказ на капибару из-за границы, но для этого нужно оформить множество документов.

С осторожностью стоит относиться к объявлениям о продаже домашних капибар даже в известных онлайн-магазинах. В них часто публикуют минимум информации о животном и фото из интернета. Конкретных расценок нет, но в целом средняя цена за капибару — 120–170 тысяч рублей. При этом, например, год назад трёхлетнюю капибару в Кирове продавали за 8000 рублей, а в Москве выставили ценник в один миллион рублей.

На последнее объявление обратили внимание в Комитете Госдумы по экологии. Там заявили, что капибар лучше вообще не заводить, так как неправильное содержание животного может причинить ему вред, хотя в перечень запрещённых к содержанию они не входят.

"ФедералПресс" уточняет: капибаре потребуется много пространства, отапливаемый домик и водоём (грызун не сильно отличается от бобра). Что касается питания, в день животное съедает до 3 кг пищи. Также капибаре будет одиноко без сородичей, а чтобы зверь точил зубы не о мебель, придётся купить грызуну бревно.