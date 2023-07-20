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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 11:32
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ВСУ потеряли до 170 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Российские военные за минувшие сутки нанесли огневое поражение подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данных направлениях составили до 170 украинских военнослужащих, шесть танков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", — сказал офицер.

ВСУ предприняли две атаки на Южно-Донецком фронте, обе были успешно отражены российскими силами. А на Запорожском направлении войска РФ пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

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Ранее стало известно, что бойцы первой Славянской бригады, управляя танком Т-72Б3М, уничтожили позиции украинской техники в зоне СВО. Примечательно, что шефство над российской боевой машиной держит "Женская гвардия Урала" (ЖГУТ).

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ТАСС / Федосеев Лев

Андрей Бражников
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