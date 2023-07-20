ВС РФ отразили 16 атак на Донецком направлении, уничтожив более 210 бойцов ВСУ
Подразделения ВС России за сутки отразили 16 атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив более 210 украинских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 16 атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Первомайское, Весёлое, Красногоровка, Марьинка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции оперативно-тактической и армейской авиации удалось поразить живую силу и технику противника около Богдановки, Часова Яра и Дылеевки. В результате слаженных действий российских военных было ликвидировано свыше 210 бойцов ВСУ, а также уничтожены боевая бронированная машина, три автомобиля, американская артиллерийская система М777, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и "Мста-Б".
Также катастрофически продолжают расти потери украинской армии и на Краснолиманском направлении. За сутки там было уничтожено до 60 бойцов ВСУ. Также поражена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две боевые бронемашины и две гаубицы Д-30.
ТАСС / Федосеев Лев