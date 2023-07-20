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20 июля, 12:44

Волонтёр рассказала, как пример Костомарова помогает тяжело раненным бойцам СВО

Волонтёр Витязева: Пример Костомарова важен для раненых бойцов СВО

Пример воли олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, лишившегося в результате продолжительной болезни ступней и нескольких пальцев на руках, вдохновляет тяжело раненных бойцов СВО. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала журналист и соучредитель фонда "Помогаем нашим" Юлия Витязева.

"Я сейчас смотрю на Рому Костомарова. Его пример, на самом деле, на сегодняшний день настолько важен и тем ребятам. Мы ходим в [военный] госпиталь Бурденко, в отделение гнойной хирургии. И там как раз ребята с ампутациями. Вы знаете, есть некоторые ребята, особенно молодые, для них первые несколько дней и даже недель, когда они пока ещё только пытаются осознать то, что с ними произошло, было два случая, когда в глазах читалось: "Зачем я вообще остался жив?" поделилась она.

Однако уже через полгода волонтёр встретила одного из них в совершенно другом состоянии: он практически без опоры шёл ей навстречу "вот с такой широченной улыбкой", смеялся и "приветы всем передавал".

Другой боец, добавила Витязева, — танкист из Енакиева в ДНР, который воевал с 16 лет и получил тяжёлое ранение, приковавшее его к инвалидной коляске. С точки зрения медицины, у него не было шансов встать на ноги, но специалисты из Дубны увидели его волю и допустили, что у бойца всё получится. Спустя несколько месяцев реабилитации он вернулся в Донецк, а волонтёры передали раненому имитатор ходьбы. Уже через три недели он прислал им видео, где начинает ходить.

"Это невероятно просто. Нам изначально врачи сказали: "У него потенциал сумасшедший. Настолько воля к победе, уже не над врагом, а над болезнью…" И наша задача — помогать, поддерживать и сопровождать", добавила волонтёр.

По словам Витязевой, бойцов с такими травмами немало. Кто-то из них опускает руки, а кто-то, потеряв ноги и отойдя от наркоза, сразу начинает делать всё, чтобы снова начать ходить.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Матвей Константинов
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