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20 июля, 12:59
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Бараньи головы и Илон Маск: Просверливший себе череп "ловец снов" из Сибири раскрыл детали домашней трепанации

Исследователь из Сибири Михаил Радуга объяснил, почему решил себя чипировать

<p>Михаил Радуга в больнице после самостоятельно проведённой операции по трепанации черепа. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/michael_raduga" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Радуга</a></p>

Михаил Радуга в больнице после самостоятельно проведённой операции по трепанации черепа. Обложка © VK / Михаил Радуга

Исследователь практики выхода из тела Михаил Радуга, просверливший себе череп с помощью хозяйственной дрели, чтобы внедрить в голову чип и получить контроль над своими снами, рассказал, почему решился на эксперимент. В первую очередь он призвал не повторять его опасный опыт.

Автор книг о "внетелесных путешествиях" Михаил Радуга объяснил, почему решился провести над собой эксперимент. Видео © SHOT

"Ловец снов" из Сибири признался, что с юности занимается изучением осознанных сновидений, и проверкой гипотезы о снах он занимался в течение последних полутора лет.

"Провести это исследование легально фактически невозможно. Посмотрите, тот же Илон Маск, какими усилиями добивается разрешения, чтобы просто на инвалидах что-то тестировать. Поэтому нужно было сделать самостоятельную трепанацию, либо ждать несколько лет — бюрократия, огромные ресурсы. Я ждать не хотел, я фанатик данной тематики", — сказал новосибирец.

Экспериментатор добавил, что перед "операцией" он два месяца готовился — тренировался на бараньих головах, сверлил их, устанавливал электроды.

"Исследование мы завершили. Операция была проведена самостоятельно, электроды были удалены уже в частной клинике. Мы подтвердили, что можно стимулировать кору мозга спящего человека, <...> это означает, что мы можем влиять на сны. <...> У нас уже готовится много других не менее амбициозных исследований", — поделился Радуга результатами смертельно опасной трепанации.

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Напомним, 40-летний автор книг и исследователь практики выхода из тела Михаил Радуга проделал себе отверстие в черепе с помощью хозяйственной дрели, чтобы внедрить в голову чип и получить контроль над своими снами. Это не помогло, а сам мужчина во время опытов едва не погиб от кровопотери.

Ирина Фальке
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