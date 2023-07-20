Бараньи головы и Илон Маск: Просверливший себе череп "ловец снов" из Сибири раскрыл детали домашней трепанации

Исследователь практики выхода из тела Михаил Радуга, просверливший себе череп с помощью хозяйственной дрели, чтобы внедрить в голову чип и получить контроль над своими снами, рассказал, почему решился на эксперимент. В первую очередь он призвал не повторять его опасный опыт.

Автор книг о "внетелесных путешествиях" Михаил Радуга объяснил, почему решился провести над собой эксперимент. Видео © SHOT

"Ловец снов" из Сибири признался, что с юности занимается изучением осознанных сновидений, и проверкой гипотезы о снах он занимался в течение последних полутора лет.

"Провести это исследование легально фактически невозможно. Посмотрите, тот же Илон Маск, какими усилиями добивается разрешения, чтобы просто на инвалидах что-то тестировать. Поэтому нужно было сделать самостоятельную трепанацию, либо ждать несколько лет — бюрократия, огромные ресурсы. Я ждать не хотел, я фанатик данной тематики", — сказал новосибирец.

Экспериментатор добавил, что перед "операцией" он два месяца готовился — тренировался на бараньих головах, сверлил их, устанавливал электроды.

"Исследование мы завершили. Операция была проведена самостоятельно, электроды были удалены уже в частной клинике. Мы подтвердили, что можно стимулировать кору мозга спящего человека, <...> это означает, что мы можем влиять на сны. <...> У нас уже готовится много других не менее амбициозных исследований", — поделился Радуга результатами смертельно опасной трепанации.