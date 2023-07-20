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20 июля, 13:04

Турецкая компания опровергает причастность сухогруза к атаке на Крымский мост

Компания – владелец судна Khudayar Yusifzade, которое русские хакеры уличили в возможной причастности к атаке на Крымский мост, опровергла это заявление. Па данным Palmali Shipping & Agency, сухогруз в момент теракта находился в проливе Дарданеллы.

"Суда нашей компании перевозят растительное масло как в Черноморском, так и в других регионах. Наличие нашего судна в указанном регионе неудивительно. Но мы не имеем никакого отношения к этому инциденту, во время взрыва наш танкер находился в проливе Дарданеллы", — цитирует ТАСС сообщение Palmali Shipping & Agency.

Там добавили, что судно Khudayar Yusifzade осуществляло рейс в порт Ростова-на-Дону, 8 июля в 08:35 при переходе из Чёрного в Азовское море оно встало на якорную стоянку в Керченском проливе в ожидании досмотра российской пограничной службы. Ожидание досмотра затянулось.

"Пока судно находилось на якорной стоянке 13 июля, его фрахтователь отказался от договора из-за задержки по приходе в порт Ростова-на-Дону. Переход судна в Азовское море стал нецелесообразным, поэтому оно развернулось и направилось в порт Элефсис (Греция) для погрузки груза в соответствии с новым договором перевозки", — добавили в компании.

Владелец танкера, с которого ВСУ могли ударить по Крымскому мосту, ответил на обвинения

Владелец танкера, с которого ВСУ могли ударить по Крымскому мосту, ответил на обвинения

Напомним, теракт на Крымском мосту произошёл утром 17 июля. Атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. "Злые русские хакеры" ранее провели собственное расследование и опубликовали маршруты гражданских судов, с которых по мосту могли запустить морские дроны и совершить теракт. Выяснилось, что в операции по сбросу безэкипажных катеров могли принимать участие два судна — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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