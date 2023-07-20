Турецкая компания опровергает причастность сухогруза к атаке на Крымский мост
Компания – владелец судна Khudayar Yusifzade, которое русские хакеры уличили в возможной причастности к атаке на Крымский мост, опровергла это заявление. Па данным Palmali Shipping & Agency, сухогруз в момент теракта находился в проливе Дарданеллы.
"Суда нашей компании перевозят растительное масло как в Черноморском, так и в других регионах. Наличие нашего судна в указанном регионе неудивительно. Но мы не имеем никакого отношения к этому инциденту, во время взрыва наш танкер находился в проливе Дарданеллы", — цитирует ТАСС сообщение Palmali Shipping & Agency.
Там добавили, что судно Khudayar Yusifzade осуществляло рейс в порт Ростова-на-Дону, 8 июля в 08:35 при переходе из Чёрного в Азовское море оно встало на якорную стоянку в Керченском проливе в ожидании досмотра российской пограничной службы. Ожидание досмотра затянулось.
"Пока судно находилось на якорной стоянке 13 июля, его фрахтователь отказался от договора из-за задержки по приходе в порт Ростова-на-Дону. Переход судна в Азовское море стал нецелесообразным, поэтому оно развернулось и направилось в порт Элефсис (Греция) для погрузки груза в соответствии с новым договором перевозки", — добавили в компании.
Напомним, теракт на Крымском мосту произошёл утром 17 июля. Атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. "Злые русские хакеры" ранее провели собственное расследование и опубликовали маршруты гражданских судов, с которых по мосту могли запустить морские дроны и совершить теракт. Выяснилось, что в операции по сбросу безэкипажных катеров могли принимать участие два судна — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.
ТАСС / Сергей Мальгавко