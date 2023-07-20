Мальчика, которого пять дней искали в Алтайском крае, нашли мёртвым

В Алтайском крае нашли мёртвым 13-летнего мальчика, которого пять дней искали правоохранители и волонтёры. Об этом сообщила старший помощник руководителя по региону Людмила Рязанцева.

"Мальчик погиб, его обнаружили мёртвым в реке. О причинах смерти пока говорить рано, так как назначены необходимые экспертизы", — цитирует Рязанцеву РИА "Новости".