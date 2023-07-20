В США заявили об отправке "секретного оружия" против России в ЮАР

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует посетить в ближайшее время Южную Африку, чтобы отговорить от сотрудничества с Россией. О посланце и его секретной миссии прознали журналисты Foreign Policy.

"Ожидается, что в ближайшие недели в Южную Африку прибудет [представитель] Госдепартамента Виктория Нуланд", — пишет издание.

А в августе республику планирует посетить зампредседателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США Грегори Микс. Детали поездки ещё не ясны, но американские политики намерены найти новые пути давления на ЮАР, чтобы она пересмотрела отношения с Россией.

Также Foreign Policy указывает, что в июне американские законодатели призвали Белый дом отказаться от проведения в ЮАР торгового форума AGOA, посвящённого закону об экономическом росте и торговых возможностях Африки, поскольку это станет "неявным одобрением" СВО на Украине со стороны ЮАР и приведёт к нарушению санкционного законодательства.