Кремль высказался о встрече Путина с побывавшими у Зеленского африканскими лидерами

Лидеры африканских стран – участниц мирной миссии по Украине точно будут иметь возможность пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия – Африка, который состоится в конце июля в Санкт-Петербурге. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказался о желании глав мирной миссии, в которую входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР, встретиться с российским коллегой.

"Программа саммита ещё готовится. Но возможность пообщаться на полях будет точно", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС, предусмотрена на ли встреча Путина с побывавшими в Киеве африканскими коллегами.