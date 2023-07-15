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15 июля, 10:34

Кремль высказался о встрече Путина с побывавшими у Зеленского африканскими лидерами

Песков допустил встречу Путина с лидерами африканской миссии по Украине

<p>Встреча Путина с главами делегаций африканских государств в Петербурге. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Встреча Путина с главами делегаций африканских государств в Петербурге. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Лидеры африканских стран – участниц мирной миссии по Украине точно будут иметь возможность пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Россия – Африка, который состоится в конце июля в Санкт-Петербурге. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказался о желании глав мирной миссии, в которую входят Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР, встретиться с российским коллегой.

"Программа саммита ещё готовится. Но возможность пообщаться на полях будет точно", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС, предусмотрена на ли встреча Путина с побывавшими в Киеве африканскими коллегами.

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Напомним, 17 июня Путин провёл встречу с представителями стран Африки, переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Глава государства на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.

Андрей Бражников
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