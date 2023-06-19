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19 июня, 06:50

Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

Рамафоса: Путин и Зеленский согласились на взаимодействие с лидерами Африки

<p>Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с африканской делегацией согласились на дальнейшее взаимодействие. Об этом заявил глава ЮАР Сирил Рамафоса, его слова опубликованы на сайте администрации страны.

"На фоне того, как продолжается взаимодействие между двумя сторонами и африканскими лидерами, мы надеемся, что по мере продвижения процесса будет создана основа для деэскалации конфликта и переговоров — две основные предпосылки долгосрочному миру", — отметил Рамафоса.

Он напомнил о заявлении африканских лидеров по поводу необходимости гарантировать безопасность РФ и Украины, соблюдение суверенитета этих стран. Рамафоса добавил, что они также представили предложения по урегулированию из десяти пунктов. Кроме того, подчеркнул политик, миссия лидеров африканских стран является исторической, поскольку они впервые отправились с миром за пределы континента.

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Напомним, 17 июня Путин провёл встречу с представителями стран Африки, переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Глава государства на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.

Светлана Оперук
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