Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским
Рамафоса: Путин и Зеленский согласились на взаимодействие с лидерами Африки
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с африканской делегацией согласились на дальнейшее взаимодействие. Об этом заявил глава ЮАР Сирил Рамафоса, его слова опубликованы на сайте администрации страны.
"На фоне того, как продолжается взаимодействие между двумя сторонами и африканскими лидерами, мы надеемся, что по мере продвижения процесса будет создана основа для деэскалации конфликта и переговоров — две основные предпосылки долгосрочному миру", — отметил Рамафоса.
Он напомнил о заявлении африканских лидеров по поводу необходимости гарантировать безопасность РФ и Украины, соблюдение суверенитета этих стран. Рамафоса добавил, что они также представили предложения по урегулированию из десяти пунктов. Кроме того, подчеркнул политик, миссия лидеров африканских стран является исторической, поскольку они впервые отправились с миром за пределы континента.
Напомним, 17 июня Путин провёл встречу с представителями стран Африки, переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Глава государства на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.