Президент ЮАР рассказал о переговорах с Путиным и Зеленским

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с африканской делегацией согласились на дальнейшее взаимодействие. Об этом заявил глава ЮАР Сирил Рамафоса, его слова опубликованы на сайте администрации страны.

"На фоне того, как продолжается взаимодействие между двумя сторонами и африканскими лидерами, мы надеемся, что по мере продвижения процесса будет создана основа для деэскалации конфликта и переговоров — две основные предпосылки долгосрочному миру", — отметил Рамафоса.

Он напомнил о заявлении африканских лидеров по поводу необходимости гарантировать безопасность РФ и Украины, соблюдение суверенитета этих стран. Рамафоса добавил, что они также представили предложения по урегулированию из десяти пунктов. Кроме того, подчеркнул политик, миссия лидеров африканских стран является исторической, поскольку они впервые отправились с миром за пределы континента.