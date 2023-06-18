Президент ЮАР заявил, что обсуждение Украины продолжится и в дальнейшем
Президент Рамафоса: Обсуждение темы Украины продолжится на саммите Россия – Африка
Представители семи африканских государств обсудили с российским лидером Владимиром Путиным вопросы, касающиеся возможного урегулирования ситуации на Украине. Их обсуждение продолжится на саммите Россия – Африка. Такое заявление сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса во время двухсторонней встречи с главой государства Владимиром Путиным.
"Мы очень признательны, что президент РФ Владимир Путин принял нашу делегацию и объяснил ситуацию, которая создалась в украинском кризисе", — сказал лидер ЮАР и добавил, что встреча африканской делегации с Путиным внесла ясность в создавшуюся ситуацию.
По его словам, африканская делегация высоко оценила прошедшую встречу и заявила о том, что в июле на саммите Россия – Африка продолжится обсуждение тем вокруг Украины.
Глава государства Владимир Путин в эти минуты проводит двустороннюю встречу с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Открывая её, российский лидер предложил рассмотреть темы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в международных организациях. В ходе неё Путин также заявил, что на переговорах с главами делегаций африканских государств сторонам удалось обсудить все основные аспекты украинского кризиса.
LIFE