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Опубликовано 17 июня 2023, 21:55

Президент ЮАР заявил, что обсуждение Украины продолжится и в дальнейшем

Президент Рамафоса: Обсуждение темы Украины продолжится на саммите Россия – Африка

Представители семи африканских государств обсудили с российским лидером Владимиром Путиным вопросы, касающиеся возможного урегулирования ситуации на Украине. Их обсуждение продолжится на саммите Россия – Африка. Такое заявление сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса во время двухсторонней встречи с главой государства Владимиром Путиным.

"Мы очень признательны, что президент РФ Владимир Путин принял нашу делегацию и объяснил ситуацию, которая создалась в украинском кризисе", — сказал лидер ЮАР и добавил, что встреча африканской делегации с Путиным внесла ясность в создавшуюся ситуацию.

По его словам, африканская делегация высоко оценила прошедшую встречу и заявила о том, что в июле на саммите Россия – Африка продолжится обсуждение тем вокруг Украины.

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Глава государства Владимир Путин в эти минуты проводит двустороннюю встречу с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Открывая её, российский лидер предложил рассмотреть темы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в международных организациях. В ходе неё Путин также заявил, что на переговорах с главами делегаций африканских государств сторонам удалось обсудить все основные аспекты украинского кризиса.

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LIFE

Оксана Попова
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