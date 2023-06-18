Президент ЮАР заявил, что обсуждение Украины продолжится и в дальнейшем

Представители семи африканских государств обсудили с российским лидером Владимиром Путиным вопросы, касающиеся возможного урегулирования ситуации на Украине. Их обсуждение продолжится на саммите Россия – Африка. Такое заявление сделал президент ЮАР Сирил Рамафоса во время двухсторонней встречи с главой государства Владимиром Путиным.

"Мы очень признательны, что президент РФ Владимир Путин принял нашу делегацию и объяснил ситуацию, которая создалась в украинском кризисе", — сказал лидер ЮАР и добавил, что встреча африканской делегации с Путиным внесла ясность в создавшуюся ситуацию.