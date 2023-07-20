В Кронштадте исполнили морскую оперу "Летучий голландец"

Сегодня на Якорной площади Кронштадта была сыграна опера немецкого композитора Рихарда Вагнера "Летучий голландец" в исполнении солистов Мариинского и Михайловского театров, а также театра имени Шаляпина под музыку оркестра из Петербургской консерватории Римского-Корсакова. Мероприятие стало третьим концертом фестиваля "Опера — всем".

Грандиозный open air, который знакомит гостей с лучшими произведениями из жанра оперы, проходит в Северной столице уже в 12-й раз. Для постановки "Летучего голландца" нашли подходящее место — Якорную площадь на острове Котлин. Сюжет произведения Вагнера посвящён морским путешествиям, жизни деревеньки рыбаков в Норвегии XVII века, легендарному кораблю-призраку, любви и измене.

"Главный герой, согласно этой истории, пытался когда-то обогнуть мыс Доброй Надежды. Ему это не удалось. Он проклял Бога и за это был сам проклят скитаться семь лет по морю", — рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" арт-директор фестиваля "Опера — всем" Виктор Высоцкий.