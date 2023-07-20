18-летняя американка пыталась заказать трёхлетнего сына, но попала на лжекиллера
В США задержали девушку, пытавшуюся заказать убийство трёхлетнего сына
В Майами задержали девушку, которая пыталась заказать убийство собственного трёхлетнего сына. Как пишет CBS, 18-летняя Жасмин Паэс обратилась с таким предложением на фальшивый тематический сайт, созданный неназванным сознательным гражданином в целях поимки желающих нанять киллера.
Паэс передала владельцу ресурса фотографию мальчика и адрес дома, а тот направил данные в полицию. Там сравнили IP-адрес женщины с тем, что "засветился" на сайте, и лично поехали к указанному дому. Поговорив с бабушкой мальчика и убедившись в догадках, один из правоохранителей представился горе-мамаше киллером, согласившись на работу за три тысячи долларов.
Позднее женщину задержали, ей предъявили обвинения в подстрекательстве к убийству и использовании средств коммуникации в незаконных целях. На данный момент она находится под стражей. Сам ребёнок цел и невредим.
Лайф рассказывал, как в Красноярске 67-летняя женщина пыталась заказать убийство сына и дочери ради квартиры. О её намерениях узнали оперативники, которые разыграли выполнение заказа и согласились предоставить доказательства за частичную оплату. При передаче денег женщину задержали.
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