В Сеть слили ужасающие кадры удушения пациента психдиспансера в Махачкале

Персонал Республиканского психоневрологического диспансера в Махачкале уличили в издевательствах над пожилым пациентом. Телеграм-канал "Родной Дагестан" публикует жуткие кадры с больным и его мучительницами — медсёстрами.

Медсёстры Республиканского психоневрологического диспансера в Махачкале сняли на телефон издевательства над пациентом. Видео © t.me / "Родной Дагестан"

На них видно, как одна из сотрудниц накрывает голову беспомощного пациента подушкой и душит. Мужчина сопротивление оказать не в состоянии. Он лишь пытается убедить мучительницу убрать подушку. За действом наблюдает и ухахатывается коллега медсестры, снимая всё на камеру телефона. Видео просочилось в Сеть и уже собрало массу критики. В шоке и родные пациентов медучреждения, которые теперь беспокоятся о своих близких.

По факту случившегося Прокуратура и Минздрав Дагестана проводят проверку. Глава министерства Татьяна Беляева сообщила, что выехала лично проверить условия лечения в учреждении.

"Бесчеловечное отношение к пациентам, тем более к пациентам психоневрологического профиля, которые находятся в беззащитном состоянии, недопустимо и будет пресекаться самым жёстким образом", — сказала Беляева.